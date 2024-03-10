مستشار قانوني: قرار مجلس الوزراء يدعم الإدارة القانونية في الأجهزة الحكومية خطوة تاريخية

وأضاف: "هذا القرار يدعم توحيد التوجه العام لمؤسسات الدولة وتحقيق التكامل بين السياسات والاستراتيجيات والخطط القانونية، التي تسهم في تحقيق الشفافية والمساءلة وتحديد المسؤولية في العمل الحكومي وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية، كما يسهم في تحصين القرارات التي تصدرها الأجهزة الحكومية من أي مخالفات أو آثار سلبية وتجاوزات أو تحديات قضائية".