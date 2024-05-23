"نادي محايل" يوقّع شراكةً مجتمعية مع "تعليم المحافظة"

وقّعت إدارةُ نادي محايل الرياضي، اليوم الخميس، اتفاقيةَ شراكة مجتمعية مع إدارة تعليم المحافظة.
وتهدف الشراكة للتعاون في المجالات والأنشطة الرياضية المختلفة، والاستفادة من المرافق والمنشآت الرياضية في تنفيذ البرامج والفعاليات.
مثّل إدارةَ نادي محايل في التوقيع رئيسُ مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن عمر المحائلي، وإدارة التعليم مدير التعليم علي أحمد عسيري، بحضور نائب رئيس النادي علي فائع سيد.
من جهته أبدى رئيسُ نادي محايل الدكتور "المحائلي"، سعادتَه بهذه الشراكة مع إدارة التعليم، والتي تساهم في نشر الألعاب الرياضية المختلفة وانتقاء المواهب الرياضية في مدارس إدارة التعليم.
وثمّن المستشارُ التعليمي راجح بن محمد الراجحي، أهميةَ هذه الشراكة في تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج الرياضية المتنوعة بين النادي وإدارة التعليم.