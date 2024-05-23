"نادي محايل" يوقّع شراكةً مجتمعية مع "تعليم المحافظة"

من جهته أبدى رئيسُ نادي محايل الدكتور "المحائلي"، سعادتَه بهذه الشراكة مع إدارة التعليم، والتي تساهم في نشر الألعاب الرياضية المختلفة وانتقاء المواهب الرياضية في مدارس إدارة التعليم.