مدير "تعليم شقراء" يرعى ملتقى مديرات المدارس ويناقش عددًا من الموضوعات

خلال اللقاء تمت مناقشة عددٍ من المحاور، ركزت على الاتجاهات الرئيسة في استراتيجية التعليم، والقيادة المدرسية الفعّالة في ظل التمكين، ونواتج المشاركات في المسابقات المحلية والدولية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية مع الأسرة.