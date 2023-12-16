مدير "تعليم شقراء" يرعى ملتقى مديرات المدارس ويناقش عددًا من الموضوعات

رعى مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم الحسن لقاء مديرات المدارس السنوي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنات) الدكتورة سهام الشعلان، وعددٍ من القيادات التعليمية والمشرفات.
وفي التفاصيل، أُقيم لقاء مديرات المدارس السنوي بتعليم شقراء في المركز الثقافي، وافتتح بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، ثم ألقت المساعد للشؤون التعليمية الدكتورة سهام الشعلان كلمة تناولت فيها أهم الشؤون التعليمية.
بعد ذلك تحدثت رئيسة الإشراف التربوي عبير الزومان عن القيادة المدرسية الفعّالة في ظل التمكين، ثم تحدثت رئيسة التوجيه الطلابي البندري المويس عن تعزيز المسؤولية المجتمعية (تطبيق قواعد السلوك والمواظبة).
ثم استمع الحضور لكلمة رئيسة التدريب التربوي نوير الرويس التي ناقشت فيها أنشطة التطوير المهني المعتمدة وضوابطها، ثم تحدثت رئيسة النشاط الطلابي حمدية العاتي عن نواتج المشاركات في المسابقات المحلية والدولية لقسم نشاط الطالبات.
وتناولت رئيسة الموهوبات شيخة السيحاني نواتج المشاركات في المسابقات المحلية والدولية لقسم الموهوبات، وتحدثت رئيسة الاختبارات والقبول نوير الرويس عن إضاءات حول دليل القبول والتسجيل للتعليم العام لعام 1445.
وعُقد لقاء مفتوح مع مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن حضره المساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي ومدير الموارد البشرية مقعد العتيبي ورئيس قسم التشغيل والصيانة عبدالله الشنيبر.
خلال اللقاء تمت مناقشة عددٍ من المحاور، ركزت على الاتجاهات الرئيسة في استراتيجية التعليم، والقيادة المدرسية الفعّالة في ظل التمكين، ونواتج المشاركات في المسابقات المحلية والدولية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية مع الأسرة.
كما تم استعراض توجهات الوزارة المستقبلية وأولويات العمل ومتطلباته، والتشديد على دور مديرات المدارس في تحقيق المستهدفات، وتحسين المؤشرات.