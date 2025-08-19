استعداداً للعام الدراسي.. تعليم الطائف يعقد لقاءً افتراضياً مع مديري ومديرات المدارس بعنوان "نحو الانضباط والتميز"

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في كلمته، أن الانطلاقة الجادة للعام الدراسي تتطلب جاهزية شاملة تعليمياً وإدارياً، مشدداً على رفع مستوى الانضباط لدى الطلبة، وتيسير إجراءات القبول للطلاب السعوديين وغير السعوديين وفق الصلاحيات الممنوحة للمدارس، إلى جانب تعزيز القيم التربوية وتحسين نواتج التعلم عبر التركيز على الاختبارات الوطنية والدولية وتجويد الأداء داخل الصفوف.