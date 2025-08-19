استعداداً للعام الدراسي.. تعليم الطائف يعقد لقاءً افتراضياً مع مديري ومديرات المدارس بعنوان "نحو الانضباط والتميز"

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم لقاءً افتراضياً بعنوان “نحو الانضباط والتميز” بمشاركة مديري ومديرات المدارس، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ، تحت شعار “تعليمنا قيم”.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في كلمته، أن الانطلاقة الجادة للعام الدراسي تتطلب جاهزية شاملة تعليمياً وإدارياً، مشدداً على رفع مستوى الانضباط لدى الطلبة، وتيسير إجراءات القبول للطلاب السعوديين وغير السعوديين وفق الصلاحيات الممنوحة للمدارس، إلى جانب تعزيز القيم التربوية وتحسين نواتج التعلم عبر التركيز على الاختبارات الوطنية والدولية وتجويد الأداء داخل الصفوف.
وأشار “الغامدي” إلى أهمية التحسن المستمر في نتائج التقويم المدرسي الخارجي، والمشاركة الفاعلة في جائزة “ملهم” التي أطلقها محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، مع تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، ودعم مشاركة الطلبة في الأنشطة والمسابقات محلياً ودولياً، مؤكداً ضرورة تفعيل نظام الدعم الموحد وضمان جودة الخدمات المقدمة، والالتزام بالدليل التنظيمي للعمل المدرسي.
وتناول اللقاء عدة محاور أبرزها تعزيز الانضباط المدرسي، تمكين مديري ومديرات المدارس من مهام القبول والنقل والمعادلات، إضافة إلى استعراض آلية الدعم الموحد والخدمات المقدمة من شركة تطوير للوصول إلى بيئة مدرسية آمنة وجاذبة.