مدير تعليم الطائف يبحث مع فريق "وقاية" تعزيز الصحة المدرسية

استقبل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في مكتبه اليوم، فريقًا من هيئة الصحة العامة "وقاية" بالمحافظة، وذلك في إطار دعم وتعزيز برامج الصحة المدرسية.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة، من أبرزها تعزيز التربية الصحية داخل المدارس وربطها بالمراكز الصحية لتقديم الخدمات بشكل تكاملي، إلى جانب توفير المتطلبات اللازمة لتفعيل العيادات المدرسية وتجهيزها.
كما تمت مناقشة مبادرات الإسعافات الأولية، وبرامج تدريب الموجهين الصحيين في عدد من المدارس ودعمهم بالبرامج اللازمة، إضافة إلى آلية تبادل المعلومات والبيانات بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية بين الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية.