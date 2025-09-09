مدير تعليم الطائف يبحث مع فريق "وقاية" تعزيز الصحة المدرسية

استقبل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في مكتبه اليوم، فريقًا من هيئة الصحة العامة "وقاية" بالمحافظة، وذلك في إطار دعم وتعزيز برامج الصحة المدرسية.