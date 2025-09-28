في يوم الوطن الـ95.. ندوة في عسير تناقش الخطاب الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية

نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير، مساء اليوم، ندوة حوارية بعنوان: "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"، وذلك على مسرح أمانة المنطقة، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ95.
واستضافت الندوة كلًا من الدكتور أحمد التيهاني، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك خالد، واللواء ركن متقاعد حسين بن محمد معلوي، وأدارتها الإعلامية تغريد العلكمي، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الوطني والإعلامي.
وتناولت الندوة عدة محاور تمحورت حول الخطاب الإعلامي والهوية الوطنية، ودور الإعلام في الأمن الوطني وتعزيز القيم المجتمعية، إلى جانب استشراف مستقبل الخطاب الإعلامي الوطني في ظل التحولات والمتغيرات.
وشهدت الجلسة الحوارية تفاعلاً واسعًا من الحضور عبر مشاركات ومداخلات أثرت النقاش، قبل أن يُختتم اللقاء بتكريم الضيوف والمشاركين والجهات المتعاونة، ومن بينها نادي عسير الفوتوغرافي.
عقب ذلك، توجه الحضور لزيارة المعرض الفوتوغرافي المصاحب الذي حمل عنوان "معرض عزنا بطبعنا"، وقدّم مجموعة من الصور التي جسدت معاني الوطنية والانتماء من زوايا فنية وثقافية متنوعة.