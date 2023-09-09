بعد انقطاع الكهرباء الجمعة.. استياء بين أهالي قرى ساحل يبه بالقنفذة

عبّر عدد من أهالي قرى ساحل يبه (السمرة، الخوالدة، الحجف، الكدسة، بني سحار، الزواهرة، المنقرة، الإشراف، خزاعة، المواجدة، المساعرة والمراحبة) غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة عن استيائهم الشديد إثر انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو الساعة الرابعة من مساء الجمعة حتى صباح أمس السبت، وهي فترة زمنية تجاوزت 14 ساعة تقريبًا، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتقلبات الجوية وأمواج من الغبار التي ضربت قراهم.
وأكد الأهالي أن الكهرباء توقفت عن العمل منذ عصر الجمعة، ولم تعُدْ إلا صباح السبت، بالرغم من البلاغات المتكررة. وتضرر نتيجة هذا الانقطاع الأهالي، ومنهم كبار السن والعجزة والأطفال، ولسان حالهم يقول "لا نريد الاعتذار من قِبل مسؤولي الكهرباء، بل نريد حلولاً جذرية، تُنهي مثل هذه المعاناة".
وأكد شهود عيان لـ"سبق" أن السبب وراء الانقطاع سقوط عمودي كهرباء للضغط العالي بإحدى القرى، وتأخُّر حضور فِرق الصيانة للموقع لأكثر من أربع ساعات، وعند وصولهم للموقع استغرقت فترة إصلاحهم وإعادة التيار للقرى 7 ساعات؛ ما يعني قصورًا في إمكانيات فِرق الصيانة المرسَلة والمتعاقَد معهم من قِبل شركة الكهرباء، وضعفًا واضحًا في تعاملهم مع الموقف؛ ما شكل خطرًا على الصحة العامة.
وطالب عدد من المواطنين بتبديل الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي، وتغييرها لشبكات الكهرباء ذات الضغط الأرضي المنخفض؛ إذ إن بعض الرياح السطحية تؤثر على التيار، وكذلك الأمطار المتوسطة والغزيرة، وتتسبب في انقطاعه. ويرون -من وجهة نظرهم- أن التحويل من الأعمدة الخشبية إلى الحديدية أو الضغط الأرضي المنخفض يعتبر من الحلول الناجعة والمناسبة للقضاء على انقطاع التيار الكهربائي للأسباب آنفة الذكر.