بعد انقطاع الكهرباء الجمعة.. استياء بين أهالي قرى ساحل يبه بالقنفذة

عبّر عدد من أهالي قرى ساحل يبه (السمرة، الخوالدة، الحجف، الكدسة، بني سحار، الزواهرة، المنقرة، الإشراف، خزاعة، المواجدة، المساعرة والمراحبة) غرب مركز القوز بمحافظة القنفذة عن استيائهم الشديد إثر انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو الساعة الرابعة من مساء الجمعة حتى صباح أمس السبت، وهي فترة زمنية تجاوزت 14 ساعة تقريبًا، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتقلبات الجوية وأمواج من الغبار التي ضربت قراهم.