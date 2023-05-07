"إسلامية نجران" تشارك في ندوة للتوعية بأضرار المخدرات

وألقى الشيخُ حسن راشد الحبابي، من فرع الوزارة؛ كلمةً عن الدور الشرعي للمعلّم في توعية أبنائنا الطلاب بخطر المخدرات، مؤكدًا أهميةَ تثقيفهم بخطورة الانجراف وراء هذه السموم التي تفسد المجتمع، وكيفية تحصين الطلاب والطالبات من هذا الوباء.