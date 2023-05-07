"إسلامية نجران" تشارك في ندوة للتوعية بأضرار المخدرات

شارك فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، اليوم الأحد، في ندوة "التوعية بأضرار المخدرات"، التي نظّمتها وحدة التوعية التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
وألقى الشيخُ حسن راشد الحبابي، من فرع الوزارة؛ كلمةً عن الدور الشرعي للمعلّم في توعية أبنائنا الطلاب بخطر المخدرات، مؤكدًا أهميةَ تثقيفهم بخطورة الانجراف وراء هذه السموم التي تفسد المجتمع، وكيفية تحصين الطلاب والطالبات من هذا الوباء.
ونوه إلى دور القيادة الرشيدة، حفظها الله، في محاربة مروّجي المخدرات وما تقدمه من جهود كبيرة من خلال الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات والقضاء على مروّجيها لحماية أبناء الوطن.
وتأتي مشاركة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، استمرارًا لدوره المجتمعي في نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن أضرار المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع.