"تعليم القنفذة" تعتمد حركة نقل 572 مديرًا ومديرةً ووكيلاً ووكيلةً

بالإضافة إلى البدء في التخطيط للأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات، ومناقشة أي عوائق أو تحديات قد تعتري سير العمل مع الإدارات والأقسام المعنية في إدارة التعليم؛ لضمان بداية جادة وناجحة ومنتظمة مع أول يوم دراسي.