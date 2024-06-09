"تعليم القنفذة" تعتمد حركة نقل 572 مديرًا ومديرةً ووكيلاً ووكيلةً

اعتمد مدير التعليم بالقنفذة رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور أحمد حسن الجعفري، اليوم الأحد، حركة مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات للعام الدراسي 1446هـ، بعد مناقشتها من اللجنة وإقرارها.
وقال "الجعفري": إن الحركة شملت 572 مديرًا ومديرةً ووكيلاً ووكيلةً بمختلف مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال التابعة لمكتب الإشراف التربوي بالقنفذة ومكتبي تعليم حلي والعرضيات.
وعبّر عن أمنياته لمديري ومديرات المدارس ووكلائهم المكلفين بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.
وأشاد "الجعفري" بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، واختيار القيادات المتميزة.
وذكر أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.
ووجّه مدير التعليم، مديري ومديرات المدارس المشمولين بالحركة إلى المباشرة مع تاريخ عودة الهيئة الإدارية للاستعداد للعام الدراسي الجديد، يوم الأحد 29/ 1/ 1446هـ.
وذلك للعمل على تنفيذ خطط التهيئة والاستعداد لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتوفير وفرز المقررات الدراسية، وتوزيع المهام والمسؤوليات، وإعداد خطط العمل، والجداول الدراسية ومناقشتها مع منسوبي ومنسوبات المدرسة، منذ وقتٍ مبكر.
بالإضافة إلى البدء في التخطيط للأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات، ومناقشة أي عوائق أو تحديات قد تعتري سير العمل مع الإدارات والأقسام المعنية في إدارة التعليم؛ لضمان بداية جادة وناجحة ومنتظمة مع أول يوم دراسي.
وجاءت نتائج الحركة وفق ما هو موضح في الرابط