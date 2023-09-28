"تخصصي الجمعيات" يُعلن مشروعَ "زمالة العمل الشبابي"

وأضاف: أن المشروع يتكون من أربع مراحل، بدءًا من الاطلاع على واقع الشباب وتحليل طبيعة الأعمال وأفضل الممارسات في الزمالات، ثم تصميم منهجية الزمالة ومفرداتها، ونهايةً باعتماد الزمالة، مشيرًا إلى استفادة العاملين مع فئة الشباب من هذا المشروع.