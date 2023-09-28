"تخصصي الجمعيات" يُعلن مشروعَ "زمالة العمل الشبابي"

أعلن المجلسُ التخصصي للجمعيات الشبابية، اليوم الخميس، مشروعَ "بناء وتصميم مشروع زمالة العمل الشبابي"، في إطار الأهداف التنموية للقطاع غير الربحي، برعاية ودعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس علي الحلافي: إن المشروع يطلق عليه "بناء وتصميم مشروع زمالة العمل الشبابي"، ويركز على تمهين العمل للعاملين مع فئة الشباب وفق محددات مهنية تلبي احتياجات العصر، من خلال إكساب المستفيدين لمجموعة متنوعة من المعارف والمهارات والأساليب والاستراتيجيات المتنوعة في التعامل مع الشباب.
وأضاف: أن المشروع يتكون من أربع مراحل، بدءًا من الاطلاع على واقع الشباب وتحليل طبيعة الأعمال وأفضل الممارسات في الزمالات، ثم تصميم منهجية الزمالة ومفرداتها، ونهايةً باعتماد الزمالة، مشيرًا إلى استفادة العاملين مع فئة الشباب من هذا المشروع.
من جانبه قال مدير إدارة المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، فهد المبرز: إن المشروع يأتي في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وأعلن "المبرز" إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بتقرير عن واقع الشباب والعاملين معهم في البرامج الشبابية، وإنجاز المرحلة الثانية بتقرير عن أفضل الممارسات ومقارنة معيارية للزمالات ونقاط قوتها عبر دراسة مجموعة من الممارسات المماثلة، وترجمة أوراق علمية في نطاق المشروع.
وأوضح علي الحلافي أن الوقت المتوقّع للانتهاء من المشروع شهر رجب 1445هـ، بإذن الله.
يذكر أن المجلس التخصصي للجمعيات الشبابية بالمملكة، أحد المجالس الفرعية المنبثقة من مجلس الجمعيات الأهلية، والمؤسس بناءً على المادة "38" من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار من مجلس الوزراء "61" بتاريخ 18/ 02/ 1437هــ.
وصدرت الموافقة على اعتماد تشكيل أعضاء المجلس، بقرار من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم "99365" وتاريخ "06/18 /1444هـ".
ويعمل المجلس على تمثيل الجمعيات الشبابية وتطويرها وتمكينها وتحقيق التعاون والتنسيق بينها، ويساهم مع باقي المجالس الفرعية والتخصصية والجمعيات الأهلية، بما يحقّق الأهداف التنموية للقطاع غير الربحي.