"سعيا للخدمات الإنسانية" بميقات يلملم تقدم خدماتها لـ500 من المستفيدين المحتاجين

تقدم جمعية سعيا للخدمات الإنسانية بمركزسعيا بميقات يلملم خدماتها للمستفيدين، ومنها تقديم العون والمساعدة للمحتاجين وإنشاء المشاريع الاجتماعية المكملة لدور الجمعية، بالإضافة إلى المشروعات والبرامج التأهيلية التي تعالج الفقر وتقضي على أسبابه.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، الشيخ عبدالرحمن الفهمي بأن جمعية سعيا الإنسانية تقدم خدماتها لأكثر من ٥٠٠ مواطن مستفيد . حيث هناك العديد من البرامج والمشاريع التنموية التي تقدمها جمعية سعيا للخدمات الإنسانية، منها مشروع "عطاء"، والذي يستفيد منه أكثر من ٤٨٥ أسرة، ومشروع المسكن الأمن (ترميم المنازل) والذي استهدفت به الجمعية خلال عام ٢٠٢٣ عدد ٢٥ منزلاً، وتم إنجاز عدد ١١ منزلاً خلال الربع الأول والثاني .
وتابع: بالإضافة إلى مشروع " تقريج كربة" والذي يسهل تسديد فواتير الكهرباء وعلاج المرضى وعابري السبيل واستفاد منه حولي ٢١٥ أسرة. وكذلك مشروع "إعفاف"، وهو مساعدة الشباب على الزواج، ويستفيد منه عدد ١٥ شابًا و١٥ شابة خلال العام٢٠٢٣ .
وأضاف "الفهمي": لدينا أيضًا مشروع "بسمة" وهو كفالة الأيتام وقد كفلت الجمعية عدد ٣٤ تيمًا ويتيمة بمبلغ ٣٠٠ ريال ومشروع "التدريب والتأهيل" ويستفيد منه أبناء المستفيدين وأعضاء الجمعية، وكذلك مشروع إفطار صايم خلال شهر رمضان المبارك في ميقات يلملم وفي ساحات الحرم المكي الشريف، كما قدمت أكثر من ١٨٠ ألف وجبة خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤
وختم "الفهمي": لدينا مشاريع أخرى منها مشروع "سقيا الماء"، حيث وزعت الجمعية خلال شهر رمضان أكثر من ١٦٠ ألف عبوة شملت المستفيدين وجميع مساجد مركز سعيا وجامع ميقات يلملم وصالة استقبال ضيوف الرحمن، بالإضافة لمشروع "الأجهزة الكهربائية" ،والذي استفاد منه ٢٢٠ أسرة خلال عام ٢٠٢٣.