"سعيا للخدمات الإنسانية" بميقات يلملم تقدم خدماتها لـ500 من المستفيدين المحتاجين

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، الشيخ عبدالرحمن الفهمي بأن جمعية سعيا الإنسانية تقدم خدماتها لأكثر من ٥٠٠ مواطن مستفيد . حيث هناك العديد من البرامج والمشاريع التنموية التي تقدمها جمعية سعيا للخدمات الإنسانية، منها مشروع "عطاء"، والذي يستفيد منه أكثر من ٤٨٥ أسرة، ومشروع المسكن الأمن (ترميم المنازل) والذي استهدفت به الجمعية خلال عام ٢٠٢٣ عدد ٢٥ منزلاً، وتم إنجاز عدد ١١ منزلاً خلال الربع الأول والثاني .