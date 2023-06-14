"نوف بنت عبدالرحمن" تبحث مع رئيس "ترميم" الشراكة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

وتابع "آل دربة" قائلاً: لا يُخفى على أحد جهودها في إطار تعزيز التكامل بين منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أسست لعمل المنظمات غير الربحية ودعمها وسهلت لها الوصول إلى مثل هذه الشراكات التي تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع داخل وخارج المملكة.