رئيس جامعة جازان يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم ويدشن فعالياتها بالبرج الإداري

شارك رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث بادر سعادته بالتبرع بالدم، دعمًا لهذه المبادرة الوطنية والإنسانية.
وجاءت مشاركة "أبو راسين" خلال تدشينه، صباح اليوم، لحملة التبرع بالدم التي ينظمها المستشفى الجامعي بالشراكة مع تجمع جازان الصحي، وذلك في البرج الإداري بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، وعدد من منسوبي الجامعة وتجمع جازان الصحي.
وأوضح رئيس الجامعة أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة، وانطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة، مؤكدًا أن التبرع بالدم يعد من الأعمال الإنسانية النبيلة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، وضمان توفر الإمدادات اللازمة للمرضى والمحتاجين.
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تُسهم في نشر ثقافة التبرع بالدم، وتعزز وعي الطلاب والمجتمع بأهمية التبرع ودوره في دعم العمليات الجراحية وعلاج الحالات الطارئة والمزمنة، مؤكدًا أن التبرع المنتظم مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الأفراد والمؤسسات.
وخلال الفعالية، قدّم المدير العام التنفيذي للمستشفى الجامعي، الدكتور عبدالله بن موسى شبير، شرحًا تفصيليًا عن أركان الحملة، والتي شملت: الركن التثقيفي، وركن قياس العلامات الحيوية، وركن التوعية، بهدف تعزيز الفهم الصحي ونشر الرسائل التوعوية بين الحضور.