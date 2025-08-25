رئيس جامعة جازان يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم ويدشن فعالياتها بالبرج الإداري

وخلال الفعالية، قدّم المدير العام التنفيذي للمستشفى الجامعي، الدكتور عبدالله بن موسى شبير، شرحًا تفصيليًا عن أركان الحملة، والتي شملت: الركن التثقيفي، وركن قياس العلامات الحيوية، وركن التوعية، بهدف تعزيز الفهم الصحي ونشر الرسائل التوعوية بين الحضور.