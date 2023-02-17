وفد "مراكز الأحياء بالطائف" يزور مصنع كسوة الكعبة وبعض المتاحف بمكة

وتفصيلاً، كان في استقبال الوفد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمصنع أحمد السويهري، ومساعدهُ حمزة العيوني، حيث اصطحبوا الوفد إلى أقسام المجمع للتعريف بأعماله التي تأتي من توجيه وحرص قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - في الرقي والاهتمام في مثل تلك الأعمال الجليلة، وشاهد الوفد أيضاً طريقة فحص جودة القطن والخيط والحرير المستخدمة في الكسوة وكيفية حياكتها وقاموا بإشراكهم مشاركة رمزية في الحياكة، وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما رأوه من تطور ورقي في كسوة الكعبة.