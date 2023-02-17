وفد "مراكز الأحياء بالطائف" يزور مصنع كسوة الكعبة وبعض المتاحف بمكة

انطلاقاً من التعاون المجتمعي بين القطاعات الحكومية والقطاعات غير الربحية والقطاعات الخاصة، زار وفد من الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف، مقر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وكان على رأس الوفد مدير شؤون المراكز، ناصر بن سعيد القرني، ورئيس مجلس حي اليمانية والبلد فهد بن عالي السفياني، ومدير المركز عدنان حدايدي، وعدد من منسوبي المركز.
وتفصيلاً، كان في استقبال الوفد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمصنع أحمد السويهري، ومساعدهُ حمزة العيوني، حيث اصطحبوا الوفد إلى أقسام المجمع للتعريف بأعماله التي تأتي من توجيه وحرص قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله - في الرقي والاهتمام في مثل تلك الأعمال الجليلة، وشاهد الوفد أيضاً طريقة فحص جودة القطن والخيط والحرير المستخدمة في الكسوة وكيفية حياكتها وقاموا بإشراكهم مشاركة رمزية في الحياكة، وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما رأوه من تطور ورقي في كسوة الكعبة.
وقام الوفد على هامش الزيارة بزيارة لمتحف المهندس سامي الكردي الذي استقبلهم بحفاوة وترحيب وقام بتعريفهم عن منجزات المتحف وشرح الأثريات المتواجدة فيه، وتجول بهم داخل المتحف والذي يزخر بكثيرٍ من قطع الآثار المميزة، فيما انتقل الزوار بعد ذلك إلى متحف الروحا وكان في استقبالهم محمد بامشعب الذي رحب بهم بالمتحف.
وفي الختام قدّم وفد الطائف دروعاً تذكارية لإدارة المجمع والمتاحف وشكرهم على حسن استقبالهم وتعريفهم بأنشطتهم المتميزة.