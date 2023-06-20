"حكمي" ترعى حفل تخريج الدفعة الـ6 لمتدربات كلية تقنية البنات بالزلفي

رعت مساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض أسماء حكمي، حفل تخريج متدربات الكلية التقنية للبنات بالزلفي الدفعة السادسة تحت شعار (فرحة 6).
تخلل الحفل مسيرة للمتدربات الخريجات البالغ عددهن 175 متدربة، ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا لأهم إنجازات الكلية خلال هذا العام.
وهنّأت عميدة كلية التقنية للبنات بالزلفي سارة السويكت -خلال كلمتها- الخريجات؛ مؤكدة أنهن فخر الكلية، متمنية لهن رحلة عملية مكللة بالتوفيق في خدمة وطنهن ويساهمن في ازدهاره.
وأشادت "السويكت" بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمؤسسات التدريب التقني والمهني لمواكبة التحولات والمتغيرات التي يعيشها وطننا العزيز، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.
وثمّنت دور أعضاء وعضوات الهيئة التدريبية والإدارية في الكلية؛ مؤكدة أن الجميع عمل بروح الفريق الواحد؛ تحقيقًا لأهداف ورسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإسهام الفعال في التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير بيئة تدريب مميزة لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل.
وفي ختام الحفل كرّمت "حكمي" المتفوقات والجهات الراعية للحفل.