برعاية المحافظ.. فرع "علوم وآداب" شرورة ينظم احتفالية بذكرى يوم التأسيس

برعاية محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي نظم فرع جامعة نجران فرع شرورة احتفالية بذكرى يوم التأسيس، في بهو المدينة الجامعية (بنين) بشرورة وذلك بحضور عدد كبير من مديري الجهات المدنية والعسكرية في المحافظة، وجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وإداريين.
واشتمل الحفل على فقرات متنوعة، فبدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة عميد كلية العلوم والآداب بشرورة المدير التنفيذي للكلية التطبيقية بشرورة الدكتور علي بن صالح الكربي، الذي أكد أن هذه الذكرى نستلهم منها معاني الهمة والشموخ من حزم مليكنا سلمان ومن عزم ولي عهده الأمين الذي رسم لنا طريق المجد والعلياء، حين استشرف في شعبه همة تعانق عنان السماء وترقى به إلى قمم الجبال، ويشهد على ذلك ما وصل إليه الوطن من تنمية ونماء.
أعقب الكلمة عرض مرئي عن يوم التأسيس، وما تشهده المناسبة على عزة هذا الوطن الغالي، فهو إرث تاريخٍ شامخٍ، وميلاد دولة عُظمى على يد المغفور له الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ليستمع الحضور بعد ذلك إلى قصيدة وطنية ألقاها الدكتور نواف بن أحمد حكمي تغنى فيها بوطن الجلال والجمال والعز والفخر والأصالة، والذي أشرقت فيه أغلى رسالة، وحكمة القيادة.
وتوجّه الحضور إلى افتتاح المعرض المرافق باحتفالات فرع الجامعة بيوم التأسيس، الذي هدف إلى تعريف المجتمع الجامعي من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالأسس التي قامت عليها الدولة السعودية منذ بداية تأسيسها من عهد الإمام محمد بن سعود، وتوضيح مراحلها حتى العهد الزاهر؛ ترسيخًا لثقافة العمق التاريخي لهذه الدولة، وجذورها الممتدة إلى أكثر من ثلاثة قرون.