برعاية المحافظ.. فرع "علوم وآداب" شرورة ينظم احتفالية بذكرى يوم التأسيس

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة، فبدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة عميد كلية العلوم والآداب بشرورة المدير التنفيذي للكلية التطبيقية بشرورة الدكتور علي بن صالح الكربي، الذي أكد أن هذه الذكرى نستلهم منها معاني الهمة والشموخ من حزم مليكنا سلمان ومن عزم ولي عهده الأمين الذي رسم لنا طريق المجد والعلياء، حين استشرف في شعبه همة تعانق عنان السماء وترقى به إلى قمم الجبال، ويشهد على ذلك ما وصل إليه الوطن من تنمية ونماء.