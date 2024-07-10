تُقدم خدماتها مجانًا.. "قلبي" تفتتح عيادتها الجديدة لرعاية مرضى القلب بالرياض

وتأتي هذه الخطوة من الجمعية سعيًا منها لتقديم أرقى الخدمات لمستفيديها في سائر أحياء العاصمة كما تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتخصصة لمرضى القلب وتلبية احتياجات المجتمع مجانًا.