تُقدم خدماتها مجانًا.. "قلبي" تفتتح عيادتها الجديدة لرعاية مرضى القلب بالرياض

افتتحت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" عيادتها الجديدة وذلك بأحد مستشفيات العاصمة الرياض.
وتأتي هذه الخطوة من الجمعية سعيًا منها لتقديم أرقى الخدمات لمستفيديها في سائر أحياء العاصمة كما تهدف إلى توفير الرعاية الصحية المتخصصة لمرضى القلب وتلبية احتياجات المجتمع مجانًا.
وتقدم "قلبي" خدمات طبية متميزة ومتخصصة في مجال أمراض القلب، تعمل العيادة بإشراف فريق من الأطباء المتخصصين في أمراض القلب.
ويتم في العيادة تشخيص وعلاج أمراض واضطرابات القلب بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة.
كما تتوفر فيها العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة، والبرامج التوعوية والوقاية من أمراض القلب للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية المناسبة.
ويتمتع الفريق الطبي في عيادة قلبي بالخبرة الكافية في تقديم رعاية للمرضى وخطة علاجية لكل مريض.
وتتطلع الجمعية إلى مستقبل مشرق من خلال عيادات قلبي المنتشرة حيث ستستمر في تلبية احتياجات المرضى ورعايتهم.