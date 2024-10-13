جائزة الأحساء تعلن انطلاق دورتها الثانية وتشيد بدعم القيادة الرشيدة للإبداع

وجاء الإعلان عن إطلاق الجائزة التي تحتضنها المحافظة وهيئة تطوير الأحساء، وتمثل إحدى مبادرات جمعية التميّز المؤسسي، في دورتها الجديدة، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، بفندق "مكان" في الأحساء، وسط حضور وتفاعل للمسؤولين ورجال وسيدات الأعمال ومسؤولي القطاع الثالث والشركاء، إضافة إلى وسائل الإعلام والمؤثرين.