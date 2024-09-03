3 مرشحين بـ"تعليم الطائف" لجائزة حمدان بن راشد للأداء المتميز و"الألكسو" للبحث التربوي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف أسماء مرشحين للمنافسة على جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، في دورتها الـ"27"، ومرشح لجائزة الألكسو للبحث العلمي على مستوى إدارة التعليم.
وأوضحت الإدارة أن المرشحين والمرشحات تنافسوا في فئات للجائزة؛ منهم متنافسان في فئة "المعلم المتميز"، ومرشح لجائزة الألكسو للبحث التربوي المتميز.
فيما هنأ المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المرشحين والمرشحات للجوائز على مستوى إدارة التعليم ومدارسهم ومكاتب التعليم، ومشيدًا بجهود الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي - قسم الإشراف التربوي؛ على جهودهم في نشر ثقافة الجوائز في الوسط التعليمي؛ حيث ترشح المعلم المتميز حامد بن أحمد المالكي من مدرسة عثمان الثقفي الابتدائية، والمعلمة سميرة بنت عبدالله الجعيد من ابتدائية ريحة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الدورة 27 للعام 2024، وترشحت المعلمة مريم بنت سعيد الزهراني من مدرسة العشرون الثانوية لجائزة الألكسو للبحث التربوي المتميز.
وتمنى "الغامدي" للمرشحين التأهل للجوائز، والصعود لمنصات التكريم، وتمثيل تعليم الطائف خير تمثيل، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.