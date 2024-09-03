3 مرشحين بـ"تعليم الطائف" لجائزة حمدان بن راشد للأداء المتميز و"الألكسو" للبحث التربوي

فيما هنأ المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، المرشحين والمرشحات للجوائز على مستوى إدارة التعليم ومدارسهم ومكاتب التعليم، ومشيدًا بجهود الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي - قسم الإشراف التربوي؛ على جهودهم في نشر ثقافة الجوائز في الوسط التعليمي؛ حيث ترشح المعلم المتميز حامد بن أحمد المالكي من مدرسة عثمان الثقفي الابتدائية، والمعلمة سميرة بنت عبدالله الجعيد من ابتدائية ريحة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الدورة 27 للعام 2024، وترشحت المعلمة مريم بنت سعيد الزهراني من مدرسة العشرون الثانوية لجائزة الألكسو للبحث التربوي المتميز.