"الحميدي" يتلقى تعازي أمير منطقة عسير في وفاة والدته

تلقى أمين عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، برقيات تعزية عدد من المسؤولين، والتي كان في مقدمتها برقية عزاء من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي بدوره نقل تعازيه الحارة و مواساته لأسرة الحميدي في المغفور لها بإذن الله والدتهم، التي وافتها المنية بمدينة تبوك، سائلًا الله أن يرحم الفقيدة وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.
وعبر الدكتور وليد الحميدي عن عظيم تقديره واعتزاز أسرته بهذه المشاركة والمواساة الرسمية والاجتماعية من الجميع.
وقدم شكره لأمير منطقة عسير وكافة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وأفراد المجتمع؛ على مواساتهم لهم في فقيدتهم، والتي ليست مستغربة، وتدل على تكامل ووفاء أفراد المجتمع، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.