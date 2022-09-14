"الحميدي" يتلقى تعازي أمير منطقة عسير في وفاة والدته

تلقى أمين عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، برقيات تعزية عدد من المسؤولين، والتي كان في مقدمتها برقية عزاء من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي بدوره نقل تعازيه الحارة و مواساته لأسرة الحميدي في المغفور لها بإذن الله والدتهم، التي وافتها المنية بمدينة تبوك، سائلًا الله أن يرحم الفقيدة وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان.