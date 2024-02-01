"تعليم جازان" يشارك بالمعرض المصاحب لاجتماع لجان السلامة المرورية بالسعودية لعام 2024

واستعرض ركن تعليم جازان دور التعليم في نشر ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع التعليمي إضافة إلى أبرز منجزات الإدارة العامة وفعاليّاتها وأنشطتها التوعوية والتثقيفية في مجال السلامة المرورية المنفذة والهادفة لحماية المجتمع التعليمي من مخاطر الحوادث المرورية، وتعريفهم بالآداب المرورية والتي استفاد منها الطلاب والطالبات بالإضافة إلى ما حواه الركن من إرشادات وفيديوهات توعوية، وهدايا تذكارية للزوار.