"تعليم جازان" يشارك بالمعرض المصاحب لاجتماع لجان السلامة المرورية بالسعودية لعام 2024

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في المعرض المصاحب لاجتماع لجان السلامة المرورية بالمملكة لعام 2024م والذي نفذته إمارة منطقة جازان بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.
واستعرض ركن تعليم جازان دور التعليم في نشر ثقافة السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع التعليمي إضافة إلى أبرز منجزات الإدارة العامة وفعاليّاتها وأنشطتها التوعوية والتثقيفية في مجال السلامة المرورية المنفذة والهادفة لحماية المجتمع التعليمي من مخاطر الحوادث المرورية، وتعريفهم بالآداب المرورية والتي استفاد منها الطلاب والطالبات بالإضافة إلى ما حواه الركن من إرشادات وفيديوهات توعوية، وهدايا تذكارية للزوار.
فيما شاهد زوار المعرض الفكرة البحثية للطالب الموهوب سلطان أكرم سالم، المتمثلة في تخصيص مسارات للطوارئ في الطرقات المزدحمة لضمان وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المواقع المطلوبة في أسرع وقت ممكن.
يُشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قد نفذت العديد من الأنشطة الطلابية التوعوية والتثقيفية المعززة للسلامة المرورية بمدارس المنطقة.