"الزهراني" يُثمن جهود شرطة الليث في الحفاظ على الأمن

استقبل محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الأحد، مدير شرطة المحافظة العقيد علي بن سالم الشهري.
ونوُّه "الزهراني"، خلال اللقاء، بالإمكانيات التقنية والبشرية التي وفرتها وزارة الداخلية، والتي أسّهمت في تطوير قُدرات رجال الأمن وتقديم الخدمات للجميع.
وثَّمن جهود شرطة المحافظة ودورهم في الحفاظ على الأمن ومقدَّرات الوطن وحماية الممتلكات وتعقب المُخالفين.
من جانبه، قدّم "الشهري" شرحًا عن أعمال شرطة المحافظة وجهود منسوبيها.
وكرَّم "الزهراني" المُقدم أيمن بن محمد السلمي؛ نظير الجهود التي بذلها في أداء مهامه الفترة السابقة.
وقدم شكره وتقديره لرجال الأمن بشرطة المحافظة؛ لجهودهم الملموسة في أداء مهامهم وواجباتهم الأمنيّة في ظلِّ دعم القيادة الرشيدة، حاثًا على استمرار تلك الجهود في تطبيق الأنظمة والتعليمات.