تقنية "HPLC" تدعم رقابة الأغذية في مختبرات أمانة حفر الباطن

في خطوة استباقية نوعية، كشفت أمانة محافظة حفر الباطن عن إدخال تقنية "الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء" (HPLC) ضمن تجهيزات مختبراتها المتقدمة، بهدف رفع كفاءة الرقابة على الأغذية والكشف المبكر عن الملوثات.
وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن هذه التقنية تُعد من أحدث الوسائل المخبرية عالميًا وأكثرها دقة، وتُستخدم على نطاق واسع لتحليل بقايا المبيدات والملوثات الكيميائية في العينات الغذائية، في إطار جهودها لتعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
وبيّنت أن جهاز HPLC يمتاز بقدرته على اكتشاف متبقيات المبيدات حتى عند مستويات متناهية الصغر (0.01 ملجم/كجم)، مما يجعله أداة فعالة في الوقاية من حالات التسمم المزمن الناتجة عن هذه المواد.
كما أوضحت أن خبراء المختبر أكدوا قدرة الجهاز على تحليل العينات بسرعة ودقة، مع إمكانية الكشف عن أكثر من 180 صنفًا خلال أقل من 30 دقيقة، إضافةً إلى دوره في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات العالمية، من خلال كشف الملوثات مثل الدهون، الهرمونات، المضادات الحيوية، والمعادن الثقيلة.
وأكدت الأمانة أن إدخال هذه التقنية يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير منظومة الرقابة المخبرية، والارتقاء بمستوى فحص العينات الغذائية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتقليل المخاطر قبل وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي.
واختتمت بتجديد التزامها بمواصلة تطوير مختبراتها، وتبني أحدث التقنيات، تحقيقًا لرؤيتها في توفير غذاء آمن وسليم يتماشى مع تطلعات المجتمع ومستهدفات التنمية المستدامة.