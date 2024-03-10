"خيرية صعوبات التعلم" تُهنئ القيادة والشعب بحلول رمضان المبارك

رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الدكتور عثمان عبدالعزيز عبدالله آل عثمان، باسمه، ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية، وأسر المستفيدين، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله تعالى- أصدق التهنئات والتبريكات، بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.
كما شملت التهنئة مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الكريم، والمقيمين، والأمة العربية والإسلامية.
وقال "آل عثمان": إن مملكتنا الغالية - بفضل الله تعالى- ثم دعم حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى- وتعاون وإخلاص جميع أفراد المجتمع، والمقيمين، تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، والعمل على كل ما من شأنه رفعة وطننا الغالي في كل المجالات و الأصعدة، لتكون بلدنا في مصاف الدول المتقدمة، وفق رؤية ثاقبة، وخطى ثابتة، بأساليب متقدمة وبتعاون الجميع.
واختتم "آل عثمان": الحمد لله رب العالمين، الذي بلَّغ المسلمين والمسلمات نعمة الصيام والقيام، سائلًا الله عز وجل، أن يديم على مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والشعب السعودي الكريم، والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.
وأن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال من الجميع ويحفظ الأمتين العربية والإسلامية، ويزيل الغمة والبلاء عن جميع البلاد والعباد، والكل في صحة وعافية وأحسن حال، ويبعد كيد الحاقدين الحاسدين على الإسلام والمسلمين.