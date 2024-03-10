"خيرية صعوبات التعلم" تُهنئ القيادة والشعب بحلول رمضان المبارك

وقال "آل عثمان": إن مملكتنا الغالية - بفضل الله تعالى- ثم دعم حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى- وتعاون وإخلاص جميع أفراد المجتمع، والمقيمين، تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، والعمل على كل ما من شأنه رفعة وطننا الغالي في كل المجالات و الأصعدة، لتكون بلدنا في مصاف الدول المتقدمة، وفق رؤية ثاقبة، وخطى ثابتة، بأساليب متقدمة وبتعاون الجميع.