"الحميدي" يكشف المقومات التاريخية والثقافية لعاصمة الشعر العربي

يُذكر أن المحاضر الحميدي له مشاركات عديدة في الصحف المحلية، وشارك في المعجم الشعري لمدينة الطائف، ويقدم محتوى تاريخيًا وثقافيًا عن الطائف وتاريخ المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كما أعد وقدم الكثير من التقارير التلفزيونية عن السياحة وتاريخ الطائف وتراث المملكة بالعموم وشارك بالمناسبات الثقافية والأدبية والتعليمية بالطائف لصالح القناة الأولى والإخبارية السعودية، وشارك في تقديم برنامج الصيف والناس في التلفزيون السعودي في ثلاث دورات متتالية وهو مهتم بعلم الأنساب وتاريخ الطائف والجزيرة العربية.