"الحميدي" يكشف المقومات التاريخية والثقافية لعاصمة الشعر العربي

ضمن سلسلة الفعاليات التي يقدمها النادي الأدبي الثقافي بالطائف بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي 2022، يستضيف النادي الباحث خالد بن علي الحميدي لتقديم محاضرة بعنوان: (الطائف .. قراءة جديدة للمقومات التاريخية والثقافية)، والتي ستُقام مساء الاثنين المقبل بمقر النادي ويديرها أحمد الشمراني، وتبث أيضًا مباشرة (أون لاين) عبر (تويتر) على حساب أدبي الطائف.
أوضح ذلك رئيس النادي عطا الله الجعيد، مشيرًا إلى أن المحاضر الحميدي سيتحدث عن ثلاثة محاور وهي : قراءة مغايرة لمفاهيم مختلفة حول الطائف القديم, والحديث عن الاستثمار في الطائف كوجهة للسياحة التاريخية، وتطويع التقنية (بشكل صحيح ) لخدمة السياحة التاريخية والموروث في الطائف.
ودعا "الجعيد" المهتمين والمهتمات بالأدب وبتاريخ محافظة الطائف حضور المحاضرة.
يُذكر أن المحاضر الحميدي له مشاركات عديدة في الصحف المحلية، وشارك في المعجم الشعري لمدينة الطائف، ويقدم محتوى تاريخيًا وثقافيًا عن الطائف وتاريخ المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كما أعد وقدم الكثير من التقارير التلفزيونية عن السياحة وتاريخ الطائف وتراث المملكة بالعموم وشارك بالمناسبات الثقافية والأدبية والتعليمية بالطائف لصالح القناة الأولى والإخبارية السعودية، وشارك في تقديم برنامج الصيف والناس في التلفزيون السعودي في ثلاث دورات متتالية وهو مهتم بعلم الأنساب وتاريخ الطائف والجزيرة العربية.