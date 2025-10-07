مشاركة بارزة للتدريب التقني بمكة في معرض التعليم والتدريب بجدة

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة اليوم مشاركتها في فعاليات معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب (MEETES 2025)، الذي أُقيم في محافظة جدة بمشاركة مميزة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي كانت أحد الشركاء الرئيسيين في نسخته السادسة.
وشهد جناح المؤسسة خلال أيام المعرض إقبالًا واسعًا من الزوار، حيث جرى استعراض مجموعة من البرامج التدريبية الحديثة والمبادرات التطويرية، إضافة إلى عرض أحدث التقنيات التعليمية المستخدمة في مجالات التدريب المهني والتقني، والتعريف بدور التدريب في تلبية احتياجات سوق العمل المتجددة.
وأكد مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن علي البحيري أن المشاركة تمثل منصة مهمة للتواصل مع المجتمع التعليمي والمهني، مشيرًا إلى أن المعرض أتاح الفرصة لإبراز جهود المؤسسة في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.