أكثر من 670 متنزهًا يستفيدون من مبادرات فريق التطوع الصحي بمستشفى النعيرية

استفاد أكثر من 670 متنزهًا من المبادرات الصحية التي نفذها فريق التطوع الصحي التابع لمستشفى النعيرية العام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في جولاته الصحية على مخيمات المتنزهين التي تشهد انتشارًا ملحوظًا بعد هطول الأمطار الأخيرة التي شهدتها محافظة النعيرية.
وأشار مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد القحطاني إلى أن فريق التطوع الصحي نفذ مبادرة ( اعرف أرقامك) لزيادة وعي المجتمع حول الوقاية من الأمراض المزمنة وخفض معدلاتها عبر الأرقام الصحيحة والمهمة كداء السكري وضغط الدم وكتلة الجسم ومحيط الخصر، مؤكدًا أهمية تلك المؤشرات لإعطائها صورة عامة عن حالة متلقي الخدمة الصحية.
وأضاف "القحطاني" أن الجولات اشتملت على تنفيذ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي أطلقتها وزارة الصحة أخيرًا تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، وذلك لتقليل الإصابة بأعراض الإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها، داعيًا الجميع إلى الحرص على أخذ اللقاح لحمايتهم بإذن الله.
وأبان "القحطاني" أن التطوع الصحي يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشيًا مع برامج وخطط التحول الصحي للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي الصحي وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال منصة التطوع الصحي والتي تتيح المجال لكل فئات المجتمع المشاركة في الفرص والمبادرات التطوعية.