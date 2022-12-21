أكثر من 670 متنزهًا يستفيدون من مبادرات فريق التطوع الصحي بمستشفى النعيرية

استفاد أكثر من 670 متنزهًا من المبادرات الصحية التي نفذها فريق التطوع الصحي التابع لمستشفى النعيرية العام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في جولاته الصحية على مخيمات المتنزهين التي تشهد انتشارًا ملحوظًا بعد هطول الأمطار الأخيرة التي شهدتها محافظة النعيرية.