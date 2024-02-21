"إرادة الرياض" يحتفل بيوم التأسيس بمشاركة مرضاه وأسرهم والموظفين

وفي كلمة له قال المدير التنفيذي للمجمع الدكتور "محمد الأحمري": إن هذا اليوم يحكي قصصًا من الإنجاز بنيت على تضحيات كبيرة قدمها أجدادنا؛ لتصل بلادنا حماها الله إلى ما وصلت إليه من رقي وسؤدد وعلو ومكانة على كل المستويات، وإننا في وطن طموح لا يرضى بأقل من المجد والعلياء، مستمر في البذل والعطاء ليكون في مكانته التي أرادها الله له، مكانة كلها عز وشموخ ورفعة وإباء، مبنية على أساس متين دستوره كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.