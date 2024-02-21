"إرادة الرياض" يحتفل بيوم التأسيس بمشاركة مرضاه وأسرهم والموظفين

احتفل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، اليوم، بمناسبة يوم التأسيس، عبر جملة من الفعاليات والأنشطة التي شارك فيها منسوبو ومرضى المجمع.
وحضر الاحتفالية الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث المكلف ناصر بن منيع الخليوي، والمدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، وعدد من القيادات.
واشتملت الاحتفالية على فعالية الخيمة، وفعالية الطبق الشعبي الوطني، ومشاركات شعرية وطنية، إضافة إلى احتفالية خاصة بالموظفات في الأقسام النسائية، بمشاركة بعض الأسر المستفيدة.
كما شملت احتفالًا خاصًّا للمرضى أقيم في القاعة الرئيسة بمشاركة أسرهم، تضمن عرضًا مسرحيًّا بمشاركة عدد من المستفيدين من خدمات المجمع، ومسابقة ثقافية، وعرضًا مرئيًّا عن يوم التأسيس، ومشاركة لإحدى الفرق الشعبية التي قدمت مجموعة من التراث الشعبي الوطني لمناطق المملكة، إضافة إلى احتفالية مماثلة للمستفيدات من خدمات المجمع.
ورفع جميع المشاركين في الاحتفالية التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، داعين الله عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن، والأمان، والنمو، والازدهار.
وفي كلمة له قال المدير التنفيذي للمجمع الدكتور "محمد الأحمري": إن هذا اليوم يحكي قصصًا من الإنجاز بنيت على تضحيات كبيرة قدمها أجدادنا؛ لتصل بلادنا حماها الله إلى ما وصلت إليه من رقي وسؤدد وعلو ومكانة على كل المستويات، وإننا في وطن طموح لا يرضى بأقل من المجد والعلياء، مستمر في البذل والعطاء ليكون في مكانته التي أرادها الله له، مكانة كلها عز وشموخ ورفعة وإباء، مبنية على أساس متين دستوره كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
من جهته نوه الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث المكلف ناصر الخليوي، إلى أهمية مشاركة المرضى لفعاليات يوم التأسيس مؤكدًا على دعم الجهود التي يبذلها مجمع إرادة بالرياض لخدمة المستفيدين، وعلى أهمية استمرار هذه الجهود لتطوير العمل وتجويده وحصول المستفيدين على الرعاية التي يستحقونها.