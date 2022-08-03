"المهنا" يتبرّع بـ"مخثر كهربائي" لمستشفى شقراء العام

يذكر أن هذا التبرع من الشيخ "المهنا" لمستشفى شقراء ليس الأول؛ فقد سبق أن قدم لمستشفى شقراء العام جهاز "الموجات فوق الصوتية" الذي يعتبر من الأجهزة الحديثة والمتطورة ثلاثي ورباعي الأبعاد، وله إمكانيات في تشخيص أمراض النساء والولادة ومتابعة حالات الحمل بداية من الأسبوع الخامس بدقة متناهية، مع إمكانية تشخيص نوع الجنين بداية من الأسبوع السادس عشر.