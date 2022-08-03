"المهنا" يتبرّع بـ"مخثر كهربائي" لمستشفى شقراء العام

أعلن مستشفى شقراء العام تلقّيه جهاز "مخثر كهرباني" لعمليات المناظير والجراحة العامة بقيمة تجاوزت 100 ألف ريال، تبرعًا من رجل الأعمال الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا.
يأتي ذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية من منطلق تفعيل دور رجال الأعمال الوطني في خدمة المجتمع من خلال تقديم الدعم للمستشفيات، والتعاون مع وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وقدم مدير مستشفى شقراء العام الأخصائي ياسر بن علي العطني، شكره وتقديره للشيخ عبدالعزيز المهنا، على ما يقدمه من دعم لتطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات الطبية بالمستشفى.
كما قدم "العطني" وافر الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث الدكتور عبدالله الخثلان، على دعمه وتبنّيه للشراكات المجتمعية لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.
يذكر أن هذا التبرع من الشيخ "المهنا" لمستشفى شقراء ليس الأول؛ فقد سبق أن قدم لمستشفى شقراء العام جهاز "الموجات فوق الصوتية" الذي يعتبر من الأجهزة الحديثة والمتطورة ثلاثي ورباعي الأبعاد، وله إمكانيات في تشخيص أمراض النساء والولادة ومتابعة حالات الحمل بداية من الأسبوع الخامس بدقة متناهية، مع إمكانية تشخيص نوع الجنين بداية من الأسبوع السادس عشر.
كما يستخدم الجهاز في تشخيص التشوهات الخلقية للجنين، وقياس كمية السائل الأمنيوسي ورسم قلب للجنين وقياس عدد ضربات القلب والموعد المتوقع للولادة، ووضع الجنين في الرحم، مع قياس كل أعضاء الجنين بدقة متناهية، وتشخيص الحمل خارج الرحم أو نزيف البطن، وقياس حجم الرحم وتشخيص بطانة الرحم والأورام، ومتابعة التبويض وقياس حجم المبيض.