"تعليم جازان" يحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم الأربعاء، عددًا من الفعاليّات الاحتفالية احتفاءً باليوم العالمي للعصا البيضاء 2023م، والهادفة إلى نشر ثقافة التعامل مع الطلاب والطالبات المكفوفين، وتعزيز استخدام العصا البيضاء، وتعريف الطلاب والطالبات المكفوفين بالعصا البيضاء وطرق التعامل معها واستخدامها، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية أ. عطية حمدي.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء اليوم الذي يعزز ويسلط الضوء على حقوق واحتياجات الطلاب والطالبات المكفوفين في المجتمع، ويعزز الوعي بأهمية توفير الدعم والتسهيلات لهم، مؤكدةً حرصها على تلبية احتياجاتهم التعليمية المتنوعة، عبر توفير تعليم ذي جودة عالية وبرامج وخدمات مختلفة لهم في مختلف المدارس التابعة، والحرص على إعداد معلمين ذوي خبرة في التعامل معهم وإدخال التقنيات التعليمية المساعدة في تعليمهم، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة والمرنة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
وبيّنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أنه انطلاقًا من إدراكه أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء ودوره في تعزيز الوعي العام بتحديات الطلاب والطالبات المكفوفين والعمل على تعزيز التسامح والتضامن في المجتمع، ينظم العديد من الفعاليّات والأنشطة التي تعزز وتعرف الطلاب والطالبات المكفوفين على المهارات الحياتية الضرورية وتشجعهم على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
وشملت الفعاليّات المنفذة إقامة وجبة إفطار ومشاركة القيادات التعليمية والإشرافية بتعليم جازان أبناءهم الطلاب وبناتهم الطالبات المكفوفين والكفيفات وجبة الإفطار، وتنفيذ ندوة توعوية حول "دور الأسرة في رعاية المعاقين بصريًا" بالشراكة والتعاون مع جامعة جازان قدمها أ. د. محمد بن يحيى صفحي.