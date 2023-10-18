"تعليم جازان" يحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء اليوم الذي يعزز ويسلط الضوء على حقوق واحتياجات الطلاب والطالبات المكفوفين في المجتمع، ويعزز الوعي بأهمية توفير الدعم والتسهيلات لهم، مؤكدةً حرصها على تلبية احتياجاتهم التعليمية المتنوعة، عبر توفير تعليم ذي جودة عالية وبرامج وخدمات مختلفة لهم في مختلف المدارس التابعة، والحرص على إعداد معلمين ذوي خبرة في التعامل معهم وإدخال التقنيات التعليمية المساعدة في تعليمهم، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة والمرنة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.