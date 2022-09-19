بشعار "هي لنا دار".. بلدية القصب تستكمل الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني الـ92

استكملت بلدية القصب جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 تحت شعار (هي لنا دار)، حيث تم تركيب أعداد كبيرة من الأعلام والإضاءات الخضراء في الطرق الرئيسة والميادين العامة والمنتزهات، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير لإطلاق حزمة من الفعاليات الوطنية والأنشطة المصاحبة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وتضمنت التجهيزات التي قامت بها البلدية تنفيذ لوحات متنوعة وفق الهوية البصرية الموحدة تتضمن صور ولاة الأمر (حفظهم الله) وعبارات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، حيث تجاوزت مساحاتها الإجمالية أكثر من (200) م2، بالإضافة إلى عرض صور وفيديوهات بهذه المناسبة على الشاشة التلفزيونية بالبلدية على طريق الملك عبدالله.
كما تم تنفيذ تمديدات الإضاءة التجميلية الخضراء (ليد) في الميادين الرئيسة، مع تركيب ما يقارب من (450) علماً وطنياً ترفرف خفاقة على السواري في الميادين العامة والساحات والطرق الرئيسة.
وقد أطلقت بلدية القصب وجمعية التنمية الأهلية بالقصب عدداً من الفعاليات بهذه المناسبة ولمدة ثلاثة أيام، تستهدف جميع فئات المجتمع، وتبدأ أول فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر بتوزيع الهدايا على زوار المنطقة عند دوار البوابة بطريق الملك عبدالله.
وفي يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر ستنطلق مسيرة اليوم الوطني بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأمنية عند الساعة 4:30م من مقر بلدية القصب، وقد تم تجهيز سيارة كرنفالية مجهزة بالإضاءات والصوتيات وفرقة العرضة، والتي تجوب الشوارع والطرق الرئيسة بمدينة القصب خلال المسيرة.
كما تم تجهيز ساحات البلدية على طريق الملك عبدالله كمقر للاحتفال باليوم الوطني ولمدة يومين، والذي سيحتوي على مسرح الأسرة والطفل، والألعاب، والأسر المنتجة، والسيارات الكلاسيكية، وركن الرسم والنحت، وجلسات، كما تم تركيب جدارية هي لنا دار في مقر الحفل للكتابة والرسم والتعبير عن حب الوطن للزوار.
وتم تجهيز أكثر من 700 هدية لتوزيعها على المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة في اليوم الوطني، وذلك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.