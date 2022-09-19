بشعار "هي لنا دار".. بلدية القصب تستكمل الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني الـ92

كما تم تجهيز ساحات البلدية على طريق الملك عبدالله كمقر للاحتفال باليوم الوطني ولمدة يومين، والذي سيحتوي على مسرح الأسرة والطفل، والألعاب، والأسر المنتجة، والسيارات الكلاسيكية، وركن الرسم والنحت، وجلسات، كما تم تركيب جدارية هي لنا دار في مقر الحفل للكتابة والرسم والتعبير عن حب الوطن للزوار.