أمين الطائف يباشر ملاحظات وبلاغات الأهالي ويتفقد المنشآت المقرر طرحها للاستثمار

وقف أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي ميدانياً على عدد من الملاحظات والبلاغات التي تقدم بها مواطنون تتعلق بالخدمات البلدية، واطلع على احتياجات كل موقع، ووجه الوكالات المختصة والإدارات الإشرافية بسرعة معالجة الملاحظات، ورفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للأهالي، بما ييسر عليهم ويريحهم، مشيراً إلى أهمية سرعة الإنجاز حتى يستفيد المواطن والمقيم من عطاءات التنمية.
كما قام "الزايدي" بتفقد إحدى المنشآت البلدية القديمة، والتي من المقرر طرحها للاستثمار البلدي كمطعم تراثي، ضمن استثمارات الأنشطة التجارية، وتتماشى هذه الجهود مع سعي الأمانة لتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال من المشاركة الفعالة في تقديم أنشطة خدمية متنوعة لأهالي الطائف والسياح، ومساحة المبنى 786 متراً مربعاً، ويتميز بموقعه المتميز في وسط المدينة، وعلى شارع عام وتحيط به المرافق التجارية من كل جانب، ويعد من المواقع المميزة للاستثمار بالمدينة.
وأكد "الزايدي" على ضرورة تنمية الاستثمارات البلدية، بما يتماشى مع تطوير منظومة استثمار العقار البلدي وفق أنظمة ولوائح التصرف في الأصول البلدية ما يرفع من إيرادات الأصول ويسهم في الوصول للاستدامة المالية، خاصة وأن الاستثمارات البلدية تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية، كما تتيح الاستثمارات البلدية الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، وقد سمحت اللائحة أيضاً بالتأجير المؤقت للعقارات، حيث يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات لعدة أشهر.