أمين الطائف يباشر ملاحظات وبلاغات الأهالي ويتفقد المنشآت المقرر طرحها للاستثمار

كما قام "الزايدي" بتفقد إحدى المنشآت البلدية القديمة، والتي من المقرر طرحها للاستثمار البلدي كمطعم تراثي، ضمن استثمارات الأنشطة التجارية، وتتماشى هذه الجهود مع سعي الأمانة لتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال من المشاركة الفعالة في تقديم أنشطة خدمية متنوعة لأهالي الطائف والسياح، ومساحة المبنى 786 متراً مربعاً، ويتميز بموقعه المتميز في وسط المدينة، وعلى شارع عام وتحيط به المرافق التجارية من كل جانب، ويعد من المواقع المميزة للاستثمار بالمدينة.