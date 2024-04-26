بمشاركة 65 متدرّبًا ومتدربةً من 13 إدارة.. اختتام ملتقى "STEAM" بـ"تعليم عسير"

اختُتمت أمس فعاليات ملتقى "STEAM" الذي نظّمته وزارة التعليم واستضافه "تعليم عسير"، وبمشاركة 65 متدربًا ومتدربةً من 13 إدارة تعليمية، على مدى خمسة أيام، وبواقع 25 ساعة تدريبية، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية بعسير الدكتور سعيد آل ربيع.
وقُدِّم خلال الملتقى عددٌ من ورش العمل تضمّنت مشاريع علمية وتمارين تقنية وتحديات هندسية وحلولًا رياضية في العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات "STEAM".
كما اشتمل الملتقى على عدد من المحاور شملت: معايير العلوم للجيل القادم "NGSS"، والمعايير الوطنية للمقررات الدراسية، ومجتمعات التعلم المهني في تعليم "STEAM"، والتفكير التصميمي والتصميم الشامل، وتصميم الدروس والوحدات التعليمية بمنحى "STEAM".
ويهدف الملتقى إلى تمكين المتدربين من تطبيق الممارسات العلمية والهندسية في تعليم "STEAM" وطرائق بناء وتصميم الدروس والوحدات التعليمية وفق تعليم "STEAM"، وتوظيف معايير العلوم للجيل القادم "NGSS" بما يخدم المعايير الوطنية للمقررات الدراسية، والتعرف على أساليب تطبيق مجتمعات التعلم المهنية في تعليم "STEAM"، وتوضيح أهمية التفكير التصميمي والتصميم الشامل في تعليم "STEAM"، بالإضافة إلى الإلمام بطرائق وأساليب تصميم الدروس والوحدات التعليمية وفق تعليم "STEAM".
واستهدف الملتقى المشرفين والمشرفات والمهتمين بمنهجية "STEAM"، والمعلمين والمعلمات في المدارس المستهدفة.