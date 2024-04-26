بمشاركة 65 متدرّبًا ومتدربةً من 13 إدارة.. اختتام ملتقى "STEAM" بـ"تعليم عسير"

اختُتمت أمس فعاليات ملتقى "STEAM" الذي نظّمته وزارة التعليم واستضافه "تعليم عسير‬⁩"، وبمشاركة 65 متدربًا ومتدربةً من 13 إدارة تعليمية، على مدى خمسة أيام، وبواقع 25 ساعة تدريبية، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية بعسير الدكتور سعيد آل ربيع.