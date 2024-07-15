"المودة" للتنمية الأسرية تختتم معسكر "ابتكار الأبحاث" بتخرج 96 طالبة بعدة تخصصات

وقال مدير عام جمعية المودة محمد آل رضي إن عدد المسجلين في المعسكر قد بلغ 96 طالبة من مختلف مناطق المملكة، حيث استضاف المعسكر 49 طالبة من طالبات البكالوريوس والماجستير، بتخريج 37 متدربة حاصلة على درجة البكالوريوس، و12 متدربة حاصلة على درجة الماجستير. وهدف المعسكر إلى تعزيز قدرات المشاركين في إجراء الأبحاث العلمية ذات الصلة بالأسرة والمجتمع، واكتسابهم المهارات البحثية في مجال الأبحاث الاجتماعية.