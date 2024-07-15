"المودة" للتنمية الأسرية تختتم معسكر "ابتكار الأبحاث" بتخرج 96 طالبة بعدة تخصصات
اختتمت جمعية المودة للتنمية الأسرية معسكر "ابتكار الأبحاث الأسرية" بنجاح، والذي استمر لمدة شهرين، حيث نجح المعسكر في تطوير المهارات البحثية للمشاركين في المجال الاجتماعي وتعزيز التفكير الابتكاري.
وقال مدير عام جمعية المودة محمد آل رضي إن عدد المسجلين في المعسكر قد بلغ 96 طالبة من مختلف مناطق المملكة، حيث استضاف المعسكر 49 طالبة من طالبات البكالوريوس والماجستير، بتخريج 37 متدربة حاصلة على درجة البكالوريوس، و12 متدربة حاصلة على درجة الماجستير. وهدف المعسكر إلى تعزيز قدرات المشاركين في إجراء الأبحاث العلمية ذات الصلة بالأسرة والمجتمع، واكتسابهم المهارات البحثية في مجال الأبحاث الاجتماعية.
وأضاف آل رضي أن الإجراءات والتقنيات المستخدمة في هذا المعسكر تتضمن تحديد موضوع الدراسة الأسرية الذي سيتم التركيز عليه، وتقديم محاضرات لتوضيح المفاهيم الأساسية للبحث في الدراسات الأسرية وشرح المهام الأسبوعية.
وأشار آل رضي إلى أن المعسكر يعد فرصة رائعة لتطوير مهارات طالباتنا وتعزيز قدراتهن البحثية في المجال الاجتماعي. وأن جمعية المودة للتنمية الأسرية تؤكد التزامها بتقديم برامج تدريبية متميزة تسهم في تطوير المجتمع ودعم البحث العلمي في المجال الاجتماعي.
وبين أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي جمعية المودة المستمر في تطوير المهارات المهنية وزيادة الكفاءات العلمية والعملية في إطار تفاعلي لتطوير الأبحاث والمشاريع العلمية في مجال العلوم الأسرية وعلم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية. كما تهتم بتصحيح أساليب وطرق التعامل مع القضايا الأسرية وأساليب احتسابها ونشرها كإحصاءات وبيانات في المجتمع.