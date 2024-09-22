احتفاءً باليوم الوطني.. مبنى مؤسسة "محمد بن فهد" يتوشح بالأخضر

وكانت المؤسسة قد احتفلت باليوم الوطني الرابع والتسعين، مساء الأربعاء الماضي، في مقر المؤسسة بالدمام، بمشاركة أكثر من 100 شخص من أعضاء وعضوات مركز "بركة" لذوي متلازمة داون، ومركز "رؤية" لذوي الإعاقة البصرية وذويهم، بمشاركة نادي "موستنق" الشرقية للسيارات الكلاسيكية.