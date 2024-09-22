احتفاءً باليوم الوطني.. مبنى مؤسسة "محمد بن فهد" يتوشح بالأخضر

توشح مبنى مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالدمام، باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني.
وتزين المبنى بالعديد من صور القيادة -حفظهم الله-، وبأجمل العبارات التي عبَّرت عن الحب والولاء للوطن العزيز وقيادته الكريمة.
وكانت المؤسسة قد احتفلت باليوم الوطني الرابع والتسعين، مساء الأربعاء الماضي، في مقر المؤسسة بالدمام، بمشاركة أكثر من 100 شخص من أعضاء وعضوات مركز "بركة" لذوي متلازمة داون، ومركز "رؤية" لذوي الإعاقة البصرية وذويهم، بمشاركة نادي "موستنق" الشرقية للسيارات الكلاسيكية.
وعبرت عشر فتيات كفيفات من مركز "رؤية" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، عن حبهن وفخرهن واعتزازهن بالمملكة العربية السعودية، بيومها الوطني، بعمل فني بخيط ولوح.