"وقاء" يستعرض تجربته في مكافحة نواقل الأمراض أمام ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي

استعرض رئيس قطاع الصحة الحيوانية بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" الدكتور سند الحربي جهود المركز في مكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل ودوره في تطبيق برامج الوقایة والمكافحة للسيطرة عليها للمساهمة في تعزيز مستويات الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة بين الحيوان والإنسان.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال مشاركة مركز وقاء في اللقاء التعريفي الذي نظمته هيئة الصحة العامة "وقاية" بمحافظة جدة بمشاركة مديرية الشؤون الصحية وأمانة جدة حيث سلط الضوء من خلاله على تجربة المملكة العربية السعودية لمكافحة حمى الضنك وذلك بحضور ممثلين من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وممثلين من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد "الحربي" أهمية تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للتكامل في تنفيذ أعمال مكافحة حمى الضنك مشيراً الى أن مركز وقاء يتبع عدداً من الإجراءات في إطار الوقاية من مخاطر نواقل الأمراض من أبرزها عمليات الاستكشاف الحشري والرش الأرضي والجوي ومعالجة بؤر توالد وتكاثر نواقل الأمراض وذلك باستخدام أحدث التقنيات.
وزار فريق من ممثلي المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي في مستهل زيارتهم لمدينة جدة فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستفادة من تبادل الخبرات في التعامل مع برنامج مكافحة حمى الضنك، تلا ذلك وقوف الفريق ميدانياً على الأعمال التي تنفذها فرق الصحة الحيوانية لمكافحة نواقل الأمراض في محافظة جدة والأدوات الحديثة المستخدمة في الاستكشاف والمكافحة.