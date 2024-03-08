"وقاء" يستعرض تجربته في مكافحة نواقل الأمراض أمام ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي

وزار فريق من ممثلي المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي في مستهل زيارتهم لمدينة جدة فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستفادة من تبادل الخبرات في التعامل مع برنامج مكافحة حمى الضنك، تلا ذلك وقوف الفريق ميدانياً على الأعمال التي تنفذها فرق الصحة الحيوانية لمكافحة نواقل الأمراض في محافظة جدة والأدوات الحديثة المستخدمة في الاستكشاف والمكافحة.