أمين الطائف يتفقد سير العمل بمشروعات "ميسان" و"بني سعد"

أجرى أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على المشروعات التنموية والخدمية في بلديتي "ميسان" و"بني سعد" المرتبطتين بالأمانة.
ووقف المهندس "الزايدي" على الأعمال والمشروعات الجاري العمل فيها، والجهود التنموية والتطويرية، وناقش سبل تعزيز الخدمات البلدية للتيسير على الأهالي وراحتهم.
واطلع على مشروعات بلدية بني سعد، في بداية جولته التي رافقه خلالها الوكيل للبلديات المرتبطة المهندس عبدالعزيز الشمراني، ورئيس بلدية بني سعد والمختصون.
كما اطلع على سير العمل في برامج التنمية وإيصال الخدمات البلدية للأهالي في المركز والقرى التابعة، ثم اجتمع مع رئيس بلدية بني سعد ومديري الأقسام، وبحث معهم خطط البلدية لدعم العمل البلدي، والبرامج المستقبلية لتحقيق المستهدفات البلدية.
واستمع إلى شرح مفصّل عن المشروعات التي نفّذتها بلدية بني سعد بالعديد من القرى التابعة، إضافة إلى مشروعات تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة الجاري العمل فيها.
وقدّم رئيس بلدية بني سعد عرضًا عن المنجزات المتحققة والاحتياجات التطويريّة للخدمات خلال الفترة المقبلة.
ووجّه أمين الطائف، بلدية بني سعد، بتعزيز الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية إشراك القطاع الخاص في برامج التنمية بالمركز، وتفعيل دور رجال الأعمال في تشغيل وتطوير الخدمات البلدية، بما يحقق توجهات الوزارة في هذا الصدد.
عقب ذلك زار أمين الطائف، محافظة ميسان، والتقى مع وكيل محافظ ميسان، واستمع إلى ما تشهده "ميسان" من دعم كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مما جعلها تشهد نهضة تنموية ملموسة في هذا العهد الزاهر.
وقدّم وكيل المحافظ لمحة عن احتياجات الأهالي من دعم للخدمات البلدية في ظلّ التوسع العمراني والزيادة السكانية المستمرة، منوهًا إلى الجهود البلدية خلال الفترة الماضية، والمشروعات المنفّذة لراحة الأهالي.
وأشار أمين الطائف إلى استمرار الأعمال البلدية، وتنفيذ المزيد من المشروعات، مؤكدًا أن هناك توجهًا بلديًا للتكامل مع القطاع الخاص، وإفساح الفرصة لمشاركة فعالة للمستثمرين ورواد الأعمال لتنفيذ الأعمال والاستثمارات التي تخدم المحافظة وقاطنيها.