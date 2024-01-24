أمين الطائف يتفقد سير العمل بمشروعات "ميسان" و"بني سعد"

وأشار أمين الطائف إلى استمرار الأعمال البلدية، وتنفيذ المزيد من المشروعات، مؤكدًا أن هناك توجهًا بلديًا للتكامل مع القطاع الخاص، وإفساح الفرصة لمشاركة فعالة للمستثمرين ورواد الأعمال لتنفيذ الأعمال والاستثمارات التي تخدم المحافظة وقاطنيها.