سفارة السعودية في النيجر تحتفي باليوم العالمي للغة العربية بمشاركة واسعة

نظَّمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النيجر الثلاثاء الماضي، بمقر الجامعة الإسلامية بالنيجر، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بحضور رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر، وأعضاء هيئة التدريس، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير التعليم الأساسي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية النيجر، وأكاديميين وإعلاميين.
وافتُتح الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم وثائقي عن اللغة العربية.
وفي كلمته بهذه المناسبة أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر، الدكتور زيد بن مخلد الحربي، عن ارتياحه لتنظيم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير في نشر اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم، منها جمهورية النيجر الشقيقة، وذلك من خلال تخصيص مِنح دراسية لطلبة النيجر للدراسة في السعودية، وإيفاد ثاني أكبر بعثة تعليمية سعودية بالخارج إلى النيجر، وإنشاء معهد تدريب معلمي اللغة العربية التابع لمركز الأمير سلطان الثقافي في نيامي، وتقديم كتب ومقررات مدرسية للنيجر".
ونوه الحربي بالجهود المبذولة من قِبل الجامعات والمنظمات الرسمية، من خلال مختلف برامجها؛ لدعم نشر اللغة العربية، كما ثمَّن اهتمام جمهورية النيجر وجهودها المتواصلة بشأن تطوير اللغة العربية، من خلال نظامها التعليمي المتمثل في النظام المزدوج العربي-الفرنسي؛ ما أتاح إنشاء المدارس والجامعات العربية والإسلامية، وتخريج آلاف المتعلمين.
ومن جانبه أشاد رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر، الأستاذ الدكتور جمال طاهر، بجهود المملكة العربية السعودية في نشر اللغة العربية في العالم، وفي النيجر خاصة، وذلك من خلال مختلف الدعم الذي تقدمه للجامعة الإسلامية بالنيجر.
وألقى مدير التعليم العربي العالي كلمة الوزارة، عبَّر فيها عن شكره للمملكة على جهودها المختلفة في مجال التعليم بالنيجر، وأشار إلى أن للنيجر صلة تاريخية وثيقة باللغة العربية؛ إذ يستخدمها عدد كبير من المواطنين.
وتخلل الحفل مساجلة شعرية، ومحاضرة عن تاريخ اللغة العربية في النيجر، ومسرحية عن اللغة العربية، ونماذج من الخط العربي.
وشارك الشاعر عبدالرزاق حبيب أولاً بقصيدة تحت عنوان "سلالة المجد"، عبَّر فيها عن مناقب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله-.
ونقل الحفل تلفزيون النيجر الوطني، ووسائل إعلام نيجرية أخرى.