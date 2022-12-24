سفارة السعودية في النيجر تحتفي باليوم العالمي للغة العربية بمشاركة واسعة

وفي كلمته بهذه المناسبة أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر، الدكتور زيد بن مخلد الحربي، عن ارتياحه لتنظيم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير في نشر اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم، منها جمهورية النيجر الشقيقة، وذلك من خلال تخصيص مِنح دراسية لطلبة النيجر للدراسة في السعودية، وإيفاد ثاني أكبر بعثة تعليمية سعودية بالخارج إلى النيجر، وإنشاء معهد تدريب معلمي اللغة العربية التابع لمركز الأمير سلطان الثقافي في نيامي، وتقديم كتب ومقررات مدرسية للنيجر".