أهالي شارع الأسود القرشي بمخطط 7 يترقبون بدء العمل في إصلاح شارعهم

وأشارت أمانة العاصمة المقدسة في ردها على تقرير "سبق" بعنوان شاهد.. أهالي شارع بمكة تحاصرهم مياه الأمطار.. ومناشدات للتدخل، إلى أن المشروع تحت إجراءات الترسية، وأن المشروع يقع ضمن المرحلة الثانية، والذي تم طرحه ضمن ميزانية العام 2023، وهو تحت إجراءات الترسية ومتوقع البدء في تنفيذ الأعمال في الربع الأول من العام 2024.