أهالي شارع الأسود القرشي بمخطط 7 يترقبون بدء العمل في إصلاح شارعهم

يترقب أهالي شارع الأسود بن خلف القرشي والوصلة الممتدة وصولاً إلى شارع قيس بن عبدالله الأسدي بمخطط 7 بالشرائع إنهاء معاناتهم مع الشارع بسبب تجمع مياه الأمطار والأضرار التي تسببت في الوصلة في الشارع ذاته بسبب عدم سفلتته وما أحدثه من تشوه بصري وضرر بمركبات مستخدمي الطريق.
وتناولته "سبق" في عددٍ من التقارير كان أولها في يناير للعام 2023 بعنوان "بمجهود شخصي.. بقايا أسفلت تصل شارعين بمكة ومطالبات بإصلاحها "صور" وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة بخصوص الموقع أنه مُدرَج ضمن الأعمال التنظيمية التي ستُنَفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
وتناولت "سبق" الشارع ذاته في تقرير لها في سبتمبر من العام 2023 بعنوان "أُعيد ترميمها بمجهود شخصي.. وصلة مخطط 7 تنتظر 9 أشهر لسفلتتها وأكدت مدير عام الاتصال المؤسسي بالأمانة دانيا التركستاني، ردًا على التقرير أنه تم تأجيل هذه الشوارع حتى تستكمل الدراسات والتنفيذ من الجهة المختصة.
وأشارت أمانة العاصمة المقدسة في ردها على تقرير "سبق" بعنوان شاهد.. أهالي شارع بمكة تحاصرهم مياه الأمطار.. ومناشدات للتدخل، إلى أن المشروع تحت إجراءات الترسية، وأن المشروع يقع ضمن المرحلة الثانية، والذي تم طرحه ضمن ميزانية العام 2023، وهو تحت إجراءات الترسية ومتوقع البدء في تنفيذ الأعمال في الربع الأول من العام 2024.
يُذكر أن الشارع يشهد حاليًا أعمال حفر وتمديد لأعمال كهربائية بسبب تضرر عددٍ من المنازل بسبب انقطاعات متكررة في الكهرباء عن منازلهم بين فترة وأخرى.