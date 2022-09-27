الكلية التقنية للبنين بالباحة تحتفي باليوم الوطني الـ92

احتفلت الكلية التقنية للبنين بالباحة باليوم الوطني السعودي 92 صباح أمس، برعاية عميد الكلية عبدالله علي خليف، وحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد ربيعان آل مشوط، يرافقه عدد من مديري الإدارة، بحضور وكلاء ورؤساء الأقسام ومدربيها ومتدربيها.
بدأ الاحتفال بالسلام الملكي السعودي وبمشاركة فاعلة من جميع منسوبي الكلية، كما تَضَمن الاحتفال مسيرة داخل الكلية بقيادة العميد ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريب والمتدربين وفريق الجوالة وفريق الصيانة التطوعية.
جدير بالذكر أن الكلية لديها العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات المصاحبة والتي تتمثل في الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين، كما سيقوم مجموعة من المتدربين -يرافقهم نخبة من المدربين- بحملة لمعالجة التشوه البصري داخل الكلية وخارجها.