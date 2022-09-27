الكلية التقنية للبنين بالباحة تحتفي باليوم الوطني الـ92

احتفلت الكلية التقنية للبنين بالباحة باليوم الوطني السعودي 92 صباح أمس، برعاية عميد الكلية عبدالله علي خليف، وحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد ربيعان آل مشوط، يرافقه عدد من مديري الإدارة، بحضور وكلاء ورؤساء الأقسام ومدربيها ومتدربيها.