فعاليات برنامج "دفء ترابط" تسعد مرضى المنطقة الشرقية

بدوره أكد المدير التنفيذي بالإنابة في ترابط الخيرية عبدالعزيز بو بشيت، أن فعالية دفء ترابط تأتي ضمن سلسلة مبادرات وبرامج الرعاية الصحية التي تنفذها الجمعية لتقديم الرعاية للمرضى، بهدف خلق الأجواء الترفيهية للمرضى ومرافقيهم في ليالي الشتاء، مشيراً إلى أن الفعالية روعي في تجهيزها توفير مجموعة من الأركان بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي وسط منظومة متكاملة من وسائل السلامة وتحقيق الأجواء الآمنة والدافئة للمرضى والحضور والمشاركين.