انطلاق مهرجان "الصفري عالمي" للتمور في بيشة.. غدًا الجمعة

تنطلق النسخة الحادية عشرة من المهرجان السنوي للتمور، في محافظة بيشة، شمال شرق منطقة عسير، غدًا الجمعة، تحت شعار "الصفري عالمي".
ويتضمّن المهرجان تسويق أكثر من 60 ألف طن من التمور التي تشتهر بزراعتها المحافظة والمراكز المجاورة.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة، محمد بن سعود المعاوي: إن المهرجان الذي يستمرّ لمدة خمسة أيام يتضمّن العديد من البرامج والفعاليات والندوات التثقيفية وورش العمل التي تستهدف المزارعين، بالإضافة إلى عرض نماذج من الصناعات التحويلية من النخيل، وأهم منتجاتها، وذلك بحضور عدد من الشركات الوطنية والمصانع المحلية المتخصصة في تسويق التمور وبيعها.
وأضاف: أن المهرجانات السابقة أسهمت في رسم خطط واضحة لأهمية تطوير منتج التمور والمحافظة على المزارع وإنتاجها، إلى جانب دعم المزارعين بشكل يحفظ للمزارع والمنتج حق التطوير.
وأكّد "المعاوي" أن اللجان المنظمة تسعى إلى تطوير منتج التمور واعتماده، ضمن برامج وفعاليات المنطقة، والعمل على توزيع نقاط البيع له في مختلف الأسواق المحلية في المملكة؛ لتسويقه كأهم المنتجات وأشهرها منذ القدم.
ونوّه إلى الجهود المبذولة التي تقدمها الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمزارعين، المتمثّلة في استثمار المهرجان.
ودعا مدير مكتب الزراعة بمحافظة بيشة، جميع الشركات والمؤسسات المهتمة بتسويق التمور ومنتجاتها في المملكة؛ إلى توجيه بوصلة الاستثمار إلى بيشة، والاستفادة من ناتجها المحلي الذي يتجاوز 100 ألف طن من التمور بأنواعها المختلفة، واعدًا بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين في شتى المجالات، وأهمها تطوير منتجات التمور.