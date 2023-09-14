انطلاق مهرجان "الصفري عالمي" للتمور في بيشة.. غدًا الجمعة

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة، محمد بن سعود المعاوي: إن المهرجان الذي يستمرّ لمدة خمسة أيام يتضمّن العديد من البرامج والفعاليات والندوات التثقيفية وورش العمل التي تستهدف المزارعين، بالإضافة إلى عرض نماذج من الصناعات التحويلية من النخيل، وأهم منتجاتها، وذلك بحضور عدد من الشركات الوطنية والمصانع المحلية المتخصصة في تسويق التمور وبيعها.