انطلاق ملتقى التوظيف بـ"تقنية القويعية".. جسور للفرص نحو مستقبل واعد

انطلق اليوم ملتقى التوظيف بالكلية التقنية بالقويعية، والذي يمثل منصة حيوية للتواصل بين خريجي الكلية التقنية والباحثين عن عمل والشركات الرائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
دشن الملتقى محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، بحضور عددٍ من رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.
ويعد هذا الملتقى فرصة مثالية للشباب الطموح لاكتشاف الفرص الوظيفية وتحقيق طموحاتهم المهنية، فضلاً عن توفير بيئة مشجعة لتبادل الخبرات وبناء شبكات علاقات مهنية قوية، من خلال الورش العملية والجلسات التوجيهية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز مهارات الخريجين وتطوير قدراتهم الوظيفية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وتتيح هذه الملتقيات الفرصة للشركات لاكتشاف المواهب الناشئة وتوظيف الكوادر المؤهلة التي تلبي احتياجاتها الوظيفية المتنوعة.
ويعكس ملتقى التوظيف تعزيز الشراكة بين قطاع التدريب التقني والمهني وقطاع الأعمال في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل.
ولأهمية توفير بيئة عمل محفزة تشجع على الابتكار والإبداع، يسعى الملتقى إلى توفير الفرص المناسبة للتوظيف والتطوير المهني.
وبهذا الحدث، يهدف الملتقى إلى بناء جسور من الفرص بين أصحاب الخبرات والشباب الطموح، ليكونوا محركًا للتطور والتقدم في ساحة العمل.
وتحدث عميد الكلية التقنية بالقويعية المهندس عبدالعزيز عبدالرحمن النهاري قائلاً: "إن انطلاق ملتقى التوظيف يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكة بين قطاع التدريب التقني والمهني وقطاع الأعمال في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل، فاجتماعنا معًا في ملتقى التوظيف لصناعة مستقبل مشرق يعكس روح التنافس والتطور المستمر لتحقيق أهداف مملكتنا الرشيدة".