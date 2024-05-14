انطلاق ملتقى التوظيف بـ"تقنية القويعية".. جسور للفرص نحو مستقبل واعد

وتحدث عميد الكلية التقنية بالقويعية المهندس عبدالعزيز عبدالرحمن النهاري قائلاً: "إن انطلاق ملتقى التوظيف يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكة بين قطاع التدريب التقني والمهني وقطاع الأعمال في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل، فاجتماعنا معًا في ملتقى التوظيف لصناعة مستقبل مشرق يعكس روح التنافس والتطور المستمر لتحقيق أهداف مملكتنا الرشيدة".