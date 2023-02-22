"بن عسير" تحتفل بيوم التأسيس بخميس مشيط وتكرّم المزارعين

وألقى مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة بعسير المهندس علي بن سيف القحطاني كلمة نيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني أشاد فيها بمنجزات الوطن وولاة الأمر وأهمية يوم التأسيس واستعرض أيضًا دور الوزارة في دعم الزراعة وأهمية البن في المملكة بشكل عام وعسير بالذات.