"بن عسير" تحتفل بيوم التأسيس بخميس مشيط وتكرّم المزارعين

احتفلت الجمعية التعاونية للبِن بمنطقة عسير تحت إشراف فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير ممثلاً في مكتب خميس مشيط عصر اليوم بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، وذلك بمقر قرية بن حمسان في محافظة خميس مشيط .
وألقى مدير إدارة الزراعة بفرع الوزارة بعسير المهندس علي بن سيف القحطاني كلمة نيابة عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني أشاد فيها بمنجزات الوطن وولاة الأمر وأهمية يوم التأسيس واستعرض أيضًا دور الوزارة في دعم الزراعة وأهمية البن في المملكة بشكل عام وعسير بالذات.
وقدم "القحطاني" شكره لقرية بن حمسان التي استضافت المناسبة ولجمعية البن بعسير على دورها الفعّال . وكرم "القحطاني" المزارعين والمحمصات والقائمين على الفعاليّة..