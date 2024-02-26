"تراحم مكة" تحتفل بيوم التأسيس بفعاليّات وبرامج متنوعة

احتفلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة مع مستفيديها بيوم التأسيس بالتعاون مع روائع المرح حيث اشتمل الحفل على فعاليّات وأنشطة وبرامج متنوعة بحضور العديد من الأسر المستفيدة.
وصرّح مدير مركز خدمات المستفيدين عبد الجواد الحمراني بأن هذه المناسبة غالية ومشرفة وقد استعدت لها اللجنة، حيث تعد ذكرى أحد أروع الإنجازات في تاريخ المملكة العربية السعودية وينبغي على الجميع الاعتزاز بالماضي والتفاخر به.
وقال إنه في ذكرى يوم التأسيس جاءت لتخلد مسيرة تراحم في مجتمعنا ووطننا، وذلك بفضل الدعم من قِبل قيادتنا الرشيدة لجهود تراحم في التطوير وتحقيق الإنجازات وحماية الكيان الأسري وترابطه والتمسك بالقيم الإنسانية.