"تراحم مكة" تحتفل بيوم التأسيس بفعاليّات وبرامج متنوعة

وصرّح مدير مركز خدمات المستفيدين عبد الجواد الحمراني بأن هذه المناسبة غالية ومشرفة وقد استعدت لها اللجنة، حيث تعد ذكرى أحد أروع الإنجازات في تاريخ المملكة العربية السعودية وينبغي على الجميع الاعتزاز بالماضي والتفاخر به.