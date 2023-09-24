بالصور.. محافظ الأفلاج يُشارك الأهالي احتفالات اليوم الوطني 93

شارك محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، مساء السبت، احتفالات الأهالي؛ بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، الذي نظمته بلدية الأفلاج، بمتنزّه "سحاب".
وتضمّنت الاحتفالية التي رعاها محافظ الأفلاج، العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة وكلمة لمحافظ الأفلاج، هنّأ فيها القيادة والشعب بهذه المناسبة الغالية.
كما اشتملت فقرات الاحتفال على عروض نارية وعرضة سعودية ومسيرة وتوزيع هدايا على المارة بالطرقات والعديد من الفعاليات الوطنية المتنوعة.
وكانت بلدية الأفلاج، برئاسة عبدالعزيز المعدي، قد نظمت فعاليات اليوم الوطني لأهالي المحافظة، واستكملت استعداداتها منذ وقت مبكر.
وزيّنت البلدية الشوارع بالعلم السعودي وعبارات التهنئة، بهذه المناسبة الغالية، وسط تنظيم مميز من جميع الجهات الأمنية لتسهيل حركة السير.