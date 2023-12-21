تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية.. تدشين المركز الثقافي بينبع الصناعية

كانت بداية هذا المرفق، منذ تأسيسه في العام 1987م، تحت مسمى المكتبة المركزية لمدينة ينبع الصناعية، ثم تحول في 2020م، إلى المركز الثقافي بمدينة ينبع الصناعية، ليكون الحاضنة الرئيسية للحركة الثقافية بالمدينة.