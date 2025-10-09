بيئة رنية تنفذ مبادرة تطوعية لتشجير ونظافة المدرسة الابتدائية السادسة بحي الملحة

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، ممثلًا بقسم البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع، مبادرة بيئية تطوعية لتشجير ونظافة المدرسة الابتدائية السادسة بحي الملحة، بمشاركة 17 متطوعًا قدّموا أكثر من خمس ساعات عمل تطوعي.
وشهدت المبادرة زراعة أكثر من 100 شتلة متنوعة داخل المدرسة ومحيطها، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحسين البيئة المدرسية، بما يعكس وعي المشاركين وحرصهم على الإسهام في تحقيق بيئة صحية ومستدامة.
وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لحملة التشجير التي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، تزامنًا مع الحملة الوطنية للتشجير التي تنفذها الوزارة على مستوى المملكة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، إضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التطوع البيئي بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مشاريع التنمية البيئية المستدامة.