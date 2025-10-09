بيئة رنية تنفذ مبادرة تطوعية لتشجير ونظافة المدرسة الابتدائية السادسة بحي الملحة

وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لحملة التشجير التي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، تزامنًا مع الحملة الوطنية للتشجير التي تنفذها الوزارة على مستوى المملكة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، إضافة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التطوع البيئي بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مشاريع التنمية البيئية المستدامة.