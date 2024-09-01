الطائف.. "إرادة" يستقبل 564 متدربًا خلال النصف الأول من 2024

يُذكر أن عدد متدربي الطب النفسي بالمجمع في نفس الفترة بلغ 10 متدربين، وكذلك بلغ عدد المتدربين الحاصلين على التدريب الجزئي في طب الأسرة 12 متدربًا و3 متدربين في طب الأعصاب ومتدربين في الطب الوقائي.