الطائف.. "إرادة" يستقبل 564 متدربًا خلال النصف الأول من 2024

بلغ عدد متدربي إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمجمع إرادة والصحة النفسية، عضو تجمع الطائف الصحي، 564 متدربًا في المستويات والتخصصات العلمية المختلفة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
وقالت إدارة المجمع: إن المتدربين وزعوا على أقسام المجمع الإدارية والفنية، حسب تخصصاتهم العلمية المختلفة؛ لتدريبهم وإكسابهم الخبرات التي تتناسب مع دراستهم، في إطار التعاون مع الجهات التعليمية.
يُذكر أن المجمع معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة تدريبية في البورد السعودي للطب النفسي.
يُذكر أن عدد متدربي الطب النفسي بالمجمع في نفس الفترة بلغ 10 متدربين، وكذلك بلغ عدد المتدربين الحاصلين على التدريب الجزئي في طب الأسرة 12 متدربًا و3 متدربين في طب الأعصاب ومتدربين في الطب الوقائي.