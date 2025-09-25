محافظ الخرمة يُدشّن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

كما تشارك الفرق الطبية التابعة للمستشفى ومركز الرعاية الصحية الأولية بالخرمة في تنفيذ الحملة ميدانيًا، من خلال تواجدها في الحدائق العامة والميادين، لاستهداف جميع شرائح المجتمع، وخاصة كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، والأطفال دون سن السادسة، إضافة إلى النساء الحوامل.