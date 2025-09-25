محافظ الخرمة يُدشّن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشّن محافظ الخرمة شاكر بن خالد بن لؤي حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي أطلقتها وزارة الصحة قبل أيام، بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا والحد من أعراضها.
وتلقى مدير مستشفى الخرمة محمد بن شجاع السبيعي، برفقة الكادر الطبي والعاملين بالمستشفى، لقاح الإنفلونزا ضمن فعاليات الحملة.
كما تشارك الفرق الطبية التابعة للمستشفى ومركز الرعاية الصحية الأولية بالخرمة في تنفيذ الحملة ميدانيًا، من خلال تواجدها في الحدائق العامة والميادين، لاستهداف جميع شرائح المجتمع، وخاصة كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، والأطفال دون سن السادسة، إضافة إلى النساء الحوامل.